Появилось новое фото тигренка из Ленинградского зоопарка: уже совсем не малыш

Весной в Ленинградском зоопарке случилось радостное событие – из Мариуполя к ним попал тигренок. Его передали в благодарность за оказанную помощь местному зоопарку. В Петербурге Зевс оказался, когда ему было уже 9 месяцев, и за его адаптацией следили также пристально, как сейчас за малышкой-пандой из Московского зоопарка. Но сейчас он уже совсем не малыш. Разве что в душе.

Ведущий зоолог Юлия Гилицкая поделилась свежими фото зверя. По ним видно, что он уже давно стал большим. Он профессионально позирует перед камерой, но при этом, по словам сотрудников зоопарка, он такой же озорной, что и в первые месяцы жизни.

«Он все тот же малыш, который любит порезвиться с мячиками, бочонками и коробками», - рассказали в Ленинградском зоопарке.

Ранее в Приморье засняли, как самка леопарда воспитывает котенка.

Источник: группа Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».