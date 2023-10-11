21:00, 11 октября 2023
1 мин.
Появилась темная «жилетка», почернел нос: маленькая панда в Московском зоопарке меняется каждый день
© Freepik
Панда в Московском зоопарке меняется каждый день. Детеныш родился в конце августа.
Как сообщает «Фонтанка», в сентябре у животного появилась темная «жилетка». Еще недавно нос панды был розовым, но теперь почернел и стал, как у мамы.
В начале октября детеныш открыл глаза. За животным постоянно наблюдают специалисты.
Родители маленькой панды приехали из Китая. Пол новорожденного известен – это самка.
Ранее сообщалось, что один из городов Великобритании атаковали крысы. Грызуны размером с кошку взволновали местных жителей, поскольку являются переносчиками инфекций. Они заполонили все мусорные баки и забираются в дома.