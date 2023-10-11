Появилась темная «жилетка», почернел нос: маленькая панда в Московском зоопарке меняется каждый день

Панда в Московском зоопарке меняется каждый день. Детеныш родился в конце августа.

Как сообщает «Фонтанка», в сентябре у животного появилась темная «жилетка». Еще недавно нос панды был розовым, но теперь почернел и стал, как у мамы.

В начале октября детеныш открыл глаза. За животным постоянно наблюдают специалисты.

Родители маленькой панды приехали из Китая. Пол новорожденного известен – это самка.

Ранее сообщалось, что один из городов Великобритании атаковали крысы. Грызуны размером с кошку взволновали местных жителей, поскольку являются переносчиками инфекций. Они заполонили все мусорные баки и забираются в дома.