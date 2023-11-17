Поудобнее усаживает дочку перед кормлением: в Московском зоопарке показали, как малышка панда пьет мамино молоко

Двухмесячная панда в Московском зоопарке по-прежнему пьет молоко мамы – панды Диндин. Взрослое животное усаживает дочку поудобнее и прижимает к себе.

Умилительные кадры показала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Диндин поправляет детеныша, если тот скатывается. Слышно, как малышка-панда причмокивает при кормлении. Все это время мама внимательно следит за ней.

«Будни Диндин. Кормит малышку», - оставила Акулова под видео.

Интернет-пользователи писали: «Спасибо, за эти видео, такие милые пандочки, всегда после просмотра хочется только улыбаться», «Как маленькие человечки», «Звуки как у человеческого ребенка».

Ранее сообщалось, что первая родившаяся в России панда стала играть с мамой. О взаимодействии мамы с малышом читайте тут.

Напомним, пандочка родилась 30 августа. Малышка покрылась шерстью, открыла глаза, носик стал черным. На сегодняшний день вес детеныша составляет более 5 килограммов.