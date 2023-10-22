Поставь это дома: какие растения защитят от тараканов

В интернет-пространстве часто обсуждают способы борьбы с насекомыми. Недавно стало известно, какие растения помогут защитить дом от тараканов и не только.

Первое растение в списке — базилик. Его ароматный запах может украсить вашу кухню, при этом отпугнув тараканов. Рекомендуется выращивать базилик на кухонном подоконнике для обеспечения защиты от этих насекомых.

Второе растение — мята. Тараканы не любят запах мяты, особенно ее эфирное масло. Чтобы отпугнуть насекомых, можно положить листья мяты в укромные места.

Также поможет календула. Рекомендуется посадить календулу вокруг загородного дома или на подоконнике. Можно приготовить раствор и обработать им дом.

Кроме того, лаванда, разложенная по квартире в виде букетов или в мешочках, сможет отпугнуть вредителей. На помощь также придут хризантемы и лавровый лист, пишет novochag.ru.

Ранее мы писали, что названы комнатные растения, которые вредят домашним животным.