Полный антитренд: россиянкам рассказали, какой больше не стоит делать маникюр

Некогда популярный матовый маникюр постепенно теряет свою популярность. От него все чаще отказываются мастера и знаменитости.

Когда-то матовое покрытие на ногтях считалось трендом, но время изменилось, и его все реже можно увидеть на руках представительниц прекрасного пола, пишет Леди Mail.ru.

Еще несколько лет назад матовый маникюр считался признаком хорошего вкуса. Сделать его старались всеми возможными способами, в том числе самостоятельно. Так свежепокрашенные ногти предлагали подержать над паром, чтобы блеск и глянец исчезли.

Если вы хотите быть сейчас самой модной, отдайте предпочтение глянцевому покрытию.

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