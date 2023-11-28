12:00, 28 ноября 2023
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Полный антитренд: россиянкам рассказали, какой больше не стоит делать маникюр
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Некогда популярный матовый маникюр постепенно теряет свою популярность. От него все чаще отказываются мастера и знаменитости.
Когда-то матовое покрытие на ногтях считалось трендом, но время изменилось, и его все реже можно увидеть на руках представительниц прекрасного пола, пишет Леди Mail.ru.
Еще несколько лет назад матовый маникюр считался признаком хорошего вкуса. Сделать его старались всеми возможными способами, в том числе самостоятельно. Так свежепокрашенные ногти предлагали подержать над паром, чтобы блеск и глянец исчезли.
Если вы хотите быть сейчас самой модной, отдайте предпочтение глянцевому покрытию.
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