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21:00, 22 ноября 2023
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Погода на Новый год должна порадовать россиян

Погода на Новый год должна порадовать россиян

© Freepik

Декабрь еще не наступил, но синоптики уже делятся прогнозами, каким будет Новый год. По словам синоптика Александра Ильина, погода в праздник должна порадовать россиян.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Ильин сообщил, что снегопады в этот период станут постоянным явлением. Выпадет до 20 сантиметров снега. Ожидается минусовая температура.

В начале декабря будет снежно, а температура воздуха опустится до минус 7 градусов. Оттепели хоть и будут, но снежный покров не растает.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в столице будет рекордно низкое атмосферное давление. Причиной явления станет атлантический циклон. В эти дни людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует быть особенно осторожными. Рекомендации врача читайте тут.

Источник фото:Freepik
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