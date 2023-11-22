Погода на Новый год должна порадовать россиян

Декабрь еще не наступил, но синоптики уже делятся прогнозами, каким будет Новый год. По словам синоптика Александра Ильина, погода в праздник должна порадовать россиян.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Ильин сообщил, что снегопады в этот период станут постоянным явлением. Выпадет до 20 сантиметров снега. Ожидается минусовая температура.

В начале декабря будет снежно, а температура воздуха опустится до минус 7 градусов. Оттепели хоть и будут, но снежный покров не растает.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в столице будет рекордно низкое атмосферное давление. Причиной явления станет атлантический циклон. В эти дни людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует быть особенно осторожными. Рекомендации врача читайте тут.