Погода как в конце января: Вильфанд дал прогноз на всю текущую неделю

27 ноября Москву покрыло сугробами. Сильнейший снегопад, как прошел в столице, бывает раз в 40-45 лет. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал ситуацию «редчайшей» для конца ноября. Он рассказал, что будет с погодой дальше.

Вечером начнется понижение температуры. Ночью будет 4-8 градусов ниже нуля.

«В среду тоже совсем небольшой снежок, но уже мороз… », - сообщил Вильфанд «Ведомостям. Городу». Температура ночью будет минус 11-15 градусов, днем – 6-8 ниже нуля.

«Такая погода по климату больше напоминает конец января», - сообщил синоптик.

Во второй половине недели ожидается новый виток потепления. С четверга столбики термометров покажут 0 - минус 2, но снова придут снег и метель.

Если сейчас высота снега в столице составляет 20-24 см, то к концу недели будет более 25. В выходные вернется мороз: ожидается 5-8 градусов со знаком «минус» днем и 10-12 градусов мороза ночью.

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