Погода исправится: москвичей ждут теплые дни с 4 по 6 ноября

Погода в октябре успела огорчить любителей тепла: пошел снег и многие достали из гардероба зимние вещи. По прогнозу синоптиков, переобуть пока следовало только свои автомобили – в Москву еще вернется тепло.

Прогноз на ноябрьские праздники представила синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«К началу ноября погода «исправится», - сообщила специалист.

По ее словам, с 4 по 6 ноября в Москве будет сухо, а столбики термометров поднимутся до 10 градусов. Положительные температуры будут днем и ночью.

Пока же в предстоящие выходные в столице стоит ждать снег. Только с приходом тепла снег сменится дождем, а временный снежный покров растает, передает НТВ.

Ранее сообщалось, что до конца октября в Москву придут две волны тепла. Однако они будут непродолжительными.