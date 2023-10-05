Подушка с дыркой и флешка для бюста: названы самые удивительные подарки к Дню учителя
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Маркетплейсы ко Дню учителя предлагают креативные подарки для педагогов. Достаточно вбить «лучший подарок на День учителя» и вылезут подушка с дыркой в центре, счеты из сушек, флешка для бюста и многие другие.
Презенты изучало издание «Фонтанка».
Самый популярный вариант подарка – букет из конфет. Креативно на этом фоне выглядит предложение приобрести счеты из сушек.
Второй вариант – что-то из мыла. Букеты из мыльных роз на маркетплейсах продают под слоганом «Аромат и эмоции на долгие годы».
Среди предложений – зловещий ночничок. А чтобы учебные планы были всегда под рукой, продают флешку для бюста. Из неожиданных подарков – ортопедическая подушка с дыркой в центре.
Ранее сообщалось, что учителям и родителям установили запрет на общение в мессенджере.