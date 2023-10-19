Подморозит до минус 6 градусов: когда ждать снег в Москве

Неуютная осенняя погода продолжает главенствовать в Центральном федеральном округе: небо затянуто тучами и ежедневно идут дожди. В ближайшее время погоду в регионе будет определять Скандинавский антициклон: с его наступлением грядет понижение температуры. Похолодание захватит Москву и Московский регион.

Оно начнется с 21 октября.

«Температура воздуха составит ночью в столичном регионе -2…+3 градуса, в северных областях опустится до -4 градусов, днем - 0…+5 градусов. В ночь на 22 октября подморозит до -1…-6 градусов», - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Согласно его прогнозу на ближайшие 7 дней, осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве уже в ночь с 19 на 20 октября. Мокрый снег продолжится в пятницу 20 октября. Местами ожидается гололедица. Синоптики обещают гололедицу в Москве утром в субботу и воскресенье.

Ранее сообщалось, что до конца октября в Москву придут две непродолжительные волны тепла.