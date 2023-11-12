Почему у старшего поколения «Москва слезам не верит» вызывает смех, а у молодого – слезы: психолог

Кинокартина «Москва слезам не верит» вышла на большие экраны в 1980 году и до сих пор не теряет своей популярности. Однако старшее поколение воспринимает этот фильм как добрую комедию, а более юные зрители плачут при виде ленты. Психолог Евгений Идзиковский в беседе с Life.ru решил разобраться, в чем причина таких различий во взглядах на один и тот же фильм.

Как утверждает эксперт, культурные и психологические контексты со временем меняются, и чем дальше в прошлое уходят события, тем больше ускользает от нас специфика эпохи.

«Что видит зритель в сцене, где друг приходит к Гоше? Алкоголика? А современник увидит, что Гоша готовится к переезду, заметит перевязанные стопки книг. Что он уже проделал кучу дел за день и сел выпить пива и передохнуть (и это абсолютная норма того времени), а вот водку он достает для пришедшего, чтобы тот успокоился и пришел в себя», – привел пример психолог.

Более того, как говорит специалист, контекст становится менее понятным: в современном мире главенствуют другие ценности, другое отношение к вещам. Сейчас тот быт нам кажется скудным, а жизнь – тяжелой.

Современное поколение не хотело бы жить так, как герои кинокартины, поэтому они и испытывают сочувствие во время просмотра.

«Примерно такое же сочувствие к героям Куприна или Достоевского, но… в фильме вовсе не страдают и не голодают. И сами персонажи вовсе не считают, что они плохо живут. Поэтому, когда фильм вышел, он был довольно смешным», – заключил Евгений Идзиковский.

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