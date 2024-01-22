Почему после стирки капсулами на вещах остаются прилипшие кусочки застывшей пленки

Эксперты рассказали, как не испортить одежду капсулами для стирки. Они обладают очевидными плюсами, так как не надо отмерять гель или порошок и заботиться о кондиционере, но все достоинства капсул могут перечеркнуть прилипшие кусочки застывшей пленки на вещах.

Для того, чтобы этого не произошло, необходимо положить капсулу непосредственно в барабан, под вещи.

«Не нужно размещать капсулу на вещах или вкладывать в отсек для порошка — результат будет печальным. Это не прихоть производителя, а техническая необходимость», - пишет Super.ru.

Кроме того, не все капсулы подходят для экспресс-стирки. Именно неподходящий режим может привести к тому, то подушечка не успеет полностью раствориться.

«Если капсула все же не успеет испариться к отжиму, ее неприглядные следы вы, вероятно, заметите уже на подсохшей одежде, но, увы, будет уже поздно, исправить ситуацию сможет только повторная стирка», - отметается в материале.

Кроме того, эксперты советуют не использовать капсулы для стирки шерстяных вещей. Если оболочка прилипнет к любимому свитеру, результат будет непредсказуемым.

А вот если капсула в процессе прибилась к дверце, переживать не стоит. Во время полноценного режима стирки она успеет раствориться даже в таком положении.

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