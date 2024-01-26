Почему нельзя выливать кипяток в раковину: объясняет эксперт

Большинство современных канализационных труб изготавливают из поливинилхлорида, поэтому они обладают несомненными плюсами, такими как прочность, лёгкость, долговечность и отсутствие проблем с коррозией. При этом у данного материала есть один недостаток – он плохо переносит длительное воздействие высоких температур.

Таким образом, в раковину нельзя сливать воду горячее 65 градусов. Если регулярно заливать в трубы кипяток, то со временем они деформируются. Кроме того, могут появиться трещины.

Если трубы сделаны из меди, железа или оцинкованной стали, то в них выливать кипяток можно. Но важно понимать, что в системе есть также пластиковые и резиновые соединения, которые из-за этого могут прийти в негодность.

Эксперты рекомендуют перед сливом кипятка просто предварительно добавить холодную воду. Это позволит избежать проблем с трубами и сохранит их в хорошем состоянии, сообщает портал iXBT.com.

Ранее сантехники дали советы по правильному использованию унитаза и заявили, что многие всю жизнь пользуются туалетом неправильно. По факту отправлять в канализацию нельзя даже бумагу — ей место в мусорном ведре.