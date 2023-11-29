Почему нам тяжело говорить о своих чувствах: мнение психолога
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Не все люди умеют хорошо выражать свои чувства. Порой этому навыку приходится учиться, рассказал психолог Михаил Лабковский.
Эксперт объяснил, что все проблемы идут с детства. С ранних лет малышей учат делить все проблемы на плохие и хорошие. Гнев часто попадает в разряд осуждаемых чувств. Особенно часто такую стратегию навязывают девочкам.
«И вот растёт такой ребёнок и запоминает, что злость или гнев — это плохо. И малыш учится это чувство запихивать в себя поглубже, делая вид, что ничего не происходит и всё прекрасно», — объясняет психолог в своем Telegram-канале.
Однако нарушение личных границ практически всегда вызывает гнев, и это нормально. Необязательно вы будете испытывать ярость, но точно ощутите раздражение.
Психолог заключил, что говорить ртом — это навык, которому обязательно нужно учиться.
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