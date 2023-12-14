Почему кошки одержимы новогодними елками: объясняет ветеринар

Новогодние елки очень привлекают кошек. Тема о любви питомцев к главному символу праздника нередко становится предметом шуток. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, почему их так любят домашние любимцы.

Кошки особенно неравнодушны к натуральным елкам: их привлекают запахи природы. Также им нравятся блестящие предметы — шарики, дождик и т.д.

«Мы же знаем, что кошки любят играть с мишурой, дождиком. Если у вас есть кошка, то вы знаете, что четвероногие любят такие развлечения. Плюс мигающие гирлянды привлекают внимание», — заявил Шеляков в интервью News.ru.

Ветеринар советует не отказываться от электрических украшений на елку, но лучше купить гирлянды на батарейках, чтобы кошка не получила удар током.

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