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06:00, 07 декабря 2023
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Петербуржцам показали юных капибар: в семействе Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка пополнение

Петербуржцам показали юных капибар: в семействе Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка пополнение

© Stable Diffusion

В Ленинградском зоопарке появились сразу четыре новых зверька — капибары Кайса и Ермак стали родителями четырех детенышей, передает «Петербургский дневник».

Малыши появились на свет еще 25 сентября, однако публике их показали только сейчас. Пока что у маленьких капибар основное блюдо — молоко матери, но также они любят питаться салатом «айсберг», рябиной, яблоками, тыквой, сеном и свежей травой.

Кайса и Ермак заботятся о потомстве. Родители много играют с детьми. А самый любимый вид досуга петербургских капибар — купание.

Ранее сообщалось, что у малышки-панды из зоопарка в Москве произошел важный этап во взрослении. Она научилась ползать и уже активно перемещается по вольеру.

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