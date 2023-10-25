Первая родившаяся в России панда обросла шубкой в ожидании своей первой зимы

Родившаяся в конце августа в Московском зоопарке маленькая панда в преддверии зимы обросла первой в своей жизни шубкой и стала точной копией мамы Диндин. Теперь зверек стал похож на настоящего бамбукового медведя, но только в миниатюре.

Его окрас стал классическим чёрно-белым, с узнаваемыми пятнами вокруг глаз. Кроме того, у малыша уже почернел носик, как у всех взрослых панд.

Пока детеныш постоянно находится рядом с мамой Диндин, которая практически не выпускает его из своих крепких лап. Медведица кормит и согревает беззащитного панденка.

Семья панд по кличке Жуи и Диндин дали первое в России потомство в Московском зоопарке. Зоологи уже назвали это событие уникальным. Пол детеныша удалось определить только недавно – это самка, сообщает Life.ru.

Ранее мы писали, что маленькой панде 24 октября исполнилось два месяца. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как изменился детеныш за это время. Вес зверя составляет 3 428 грамма – примерно столько весит новорожденный ребенок. В длину пандочка выросла на 7 см. Пока животное не видит, но глаза уже скоро должны открыться.