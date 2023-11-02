Первая родившаяся в России панда начала видеть и пугать работников зоопарка

Родившаяся в конце августа в Московском зоопарке маленькая панда начала слышать. Кроме того, у малышки открылись глазки, теперь она сможет полноценно изучать окружающий мир.

«Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Родителями детеныша впервые стали большие панды Жуи и Диндин. Они «познакомились» друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык.

Ранее мы писали, что маленькая панда в преддверии зимы обросла первой в своей жизни шубкой и стала точной копией мамы Диндин. Теперь зверек стал похож на настоящего бамбукового медведя, но только в миниатюре. Его окрас стал классическим чёрно-белым, с узнаваемыми пятнами вокруг глаз. Кроме того, у малыша уже почернел носик, как у всех взрослых панд.