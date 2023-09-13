Перепутала опухоль с ребенком: не знавшая о беременности россиянка пришла в больницу и родила

Жительница Ростова-на-Дону перепутала страшную болезнь с беременностью и родила в больнице. Как стало известно, женщина пришла в медицинское учреждение, так как чувствовала боль и подозревала у себя опухоль. Однако на самом деле она была в положении.

На протяжении долгого времени россиянка ощущала дискомфорт, но не обращалась в больницу и терпела. Когда же все зашло слишком далеко, она все-таки решила обратиться за помощью медиков. Она поступила в клинику с острыми болями и сказала, что они могут быть вызваны миомой матки.

Пациентку отправили на обследовании, в ходе которого никакой опухоли у нее не было обнаружено. Зато явным стало то, что она беременна.

В итоге женщина родила здорового ребенка весом в три с половиной килограмма. И мать, и малыш были переведены в родильное отделение. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Ранее женщина перепутала витамины с беспроводным наушником и проглотила его. Операции после этого не потребовалось. Врач сообщил, что устройство выйдет естественным путем.

Источник: kp.ru