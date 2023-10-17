Павел Глоба раскрыл, какому знаку зодиака нужно бежать за лотерейными билетами в октябре

Октябрь – месяц, когда одному знаку зодиака невероятно повезет в лотерее. Кому следует бежать за лотерейными билетами, рассказал известный астролог Павел Глоба.

По его словам, денежная удача будет на стороне раков. Представители этих знаков зодиака также могут ждать прибавку к жалованию или крупную премию на работе, говорит астролог.

Финансовая удача светит скорпионам, но чтобы добиться ее, придется усердно потрудиться в начале месяца.

Настоящими счастливчиками окажутся близнецы. Они достигнут целей не только в плане финансов – в личной жизни им повезет встретить вторую половинку, пишет сайт ngnovoros.ru.

Ранее мы писали, как разные знаки зодиака ведут себя в постели.