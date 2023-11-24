20:00, 24 ноября 2023
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Павел Глоба предрек одному знаку зодиака начало новой чудесной жизни в декабре
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С декабря один знак зодиака начнет новую чудесную жизнь. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.
Положительные изменения грядут в жизни Рыб.
В декабре они избавятся от тяготеющего партнера. Что касается карьеры и денег, то Рыбы почувствуют прилив сил, что позволит взять больше рабочих задач. Как следствие, они увидят, как наладятся дела в финансах.
В сфере здоровья ситуация для этого знака зодиака в декабре тоже в корне изменится. Если весной и летом представители Рыб часто бывали в больницах, теперь физическое и ментальное здоровье улучшится. Прогноз Глобы представил сайт Progorod43.ru.
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