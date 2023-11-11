Пасмурно и сухо: какая погода будет в Москве 11 ноября

11 ноября столицу накроет пасмурная и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные портала «Метеоновости».

Температура воздуха днем в Москве составит +3…+6 градусов. В Подмосковье ожидается +2…+5 градусов. Ночью 12 ноября столбики термометров не опустятся ниже +2.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-4 метра в секунду, местами порывы достигнут 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 80%.

Напомним, ранее мы писали, что глубокий циклон резко изменит погоду в Москве с 12 ноября. Столицу накроют затяжные дожди.