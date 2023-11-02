Ожидаются новые рекорды: синоптик дал прогноз на ноябрь

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды, зафиксированной в Москве 1 ноября. Столбики термометров в этот день поднялись до отметки в плюс 15 градусов. Погодные аномалии ожидаются весь месяц.

«До сих пор максимальное значение отмечалось в 1934 году: +12,6. Превышение сразу на 3,2 градуса – это уникальное явление!» - сказал синоптик.

Как пояснил специалист, причина невиданного ноябрьского потепления в том, что воздушные массы перемещались в центр европейской части России с юга – с севера Африки.

В октябре москвичи успели увидеть снежный покров в девять сантиметров, а затем неожиданно откатились по «погодным рельсам» в конец сентября. И такие перепады были постоянно. Аналогичная ситуация прогнозируется на весь зимний период. Температурный фон в основном будет около и выше нормы, но при этом будут и морозы до минус 20 градусов.

Если говорить о погоде на ближайшие дни, то до 9 ноября температура в Москве будет на 2-3 градуса выше нормы, а дальше начнется ее понижение. 3 ноября ночью температура достигнет отметки около 0, днем до плюс 7 градусов. 4 ноября воздух прогреется до плюс 8 градусов и преимущественно без осадков. О мокром снеге пока можно забыть, заверил Вильфанд.

5 ноября в Москву придет тепло – ожидается до плюс 12 градусов, а в области воздух прогреется аж до плюс 14. В этот день может быть побит прежний рекорд температуры в ноябре.

6 и 7 ноября погода будет стабильна – около 10 градусов днем и затяжные дожди, сообщает mk.ru.

Ранее мы писали, в ночь на 2 ноября температура воздуха в Москве составляла 8 градусов и соответствовала климатической норме мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.