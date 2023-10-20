Ожидается до минус 8 градусов: синоптик рассказал москвичам о морозах в выходные

Погода в Москве и Московской области в эти выходные изменится в сторону понижения температур. Подробности сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

С конца недели в столице начнется рост давления, ветер сменится на северо-восточный. Ночью и утром температуры станут отрицательными.

По словам Шувалова, днем 21 октября выглянет солнце.

«При этом в ночь на воскресенье ударит мороз. Отрицательные значения температуры ночью и утром будут достигать минус четырех градусов, а по области местами ожидается до минус семи-восьми», - сообщил синоптик сайту News.ru.

Днем в воскресенье не исключены осадки в виде дождя со снегом. Мороз ненадолго охватит столицу – холодные температуры продержатся один-два дня.

Ранее сообщалось, что до конца октября в Москве будут еще две волны тепла. Они окажутся непродолжительными.