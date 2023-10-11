Ответил таролог: влияет ли дата рождения на продолжительность жизни

Астрологи и ученые уже давно пытаются выяснить, есть ли какая-то связь между датой рождения и датой смерти. Как рассказала Пятому каналу таролог Марианна Абравитова, раньше эта зависимость прослеживалась.

По ее мнению, несколько веков назад люди верили в приметы и чаще прислушивались к датам и их значениям.

«Раньше действительно такая связь прослеживалась между временем года зачатия/рождения и здоровьем. Свадьбы традиционно заключались в начале осени: за лето люди „насыщались“ витаминами, а затем происходило зачатие», - объяснила она.

По словам Абравитовой сейчас эта зависимость размыта и ни месяц рождения, ни день никак не влияют на здоровье человека.

«То есть раньше из-за этих циклов могла сместиться, например, дата смерти. Сейчас все это, конечно, смазалось», - рассказала таролог.

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