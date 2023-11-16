Операция длилась шесть часов: мужчине удалили опухоль мозга размером с теннисный мяч

Хирурги в Подмосковье провели операцию пациенту, который поступил в больницу с огромной опухолью в голове. Новообразование создавало угрозу жизни для мужчины, передает Mz.mosreg.ru.

Житель Московской области обратился в больницу с жалобами на плохую концентрацию внимания, снижение памяти и резкое изменение в поведении. После обследования врачи обнаружили у 45-летнего пациента опухоль в голове, которая была размером с теннисный мяч.

Нуждающемуся в помощи мужчине провели операцию. Чтобы добраться до новообразования, медики сделали трепанацию черепа. Всего на хирургическое вмешательство ушло порядка шести часов. Дальнейшее лечение житель Подмосковья будет проходить в онкоцентре.

Ранее сообщалось, что пациент одной из клиник подал в суд на врачей после неудачной операции. Вместо аппендицита ему удалили пупок.