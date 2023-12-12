Опасные чувства: как женщина может пострадать из-за сильной влюбленности

Обманываться из-за сильной влюбленности — распространенное явление, о котором рассказала психолог Светлана Рыжонина в интервью Пятому каналу. Многие женщины, вдохновленные с детства мечтой о прекрасной любви, сталкиваются с двумя основными сценариями.

Мистификация истории любви: Женщины, будучи романтичными по натуре, поддаются самообману, сопоставляя факты, не имеющие отношения друг к другу, и игнорируя реальные сведения. Такие фантазии могут привести к опасным ситуациям, например, к идеализации неподходящего партнера, что активно используют мошенники.

Идеализация партнера: Влюбленные женщины перестают замечать негативные стороны своего партнера, а иногда и выдумывают положительные черты. Они также могут додумывать события, которые, по их мнению, должны произойти. Однако расхождение между мечтой и реальностью может причинить глубокие раны.

Специалист отмечает, что идеализация часто проявляется и в материнстве, когда новая мама воспринимает своего младенца с идеализированной точки зрения. В долгосрочной перспективе, если женщина продолжает идеализировать своих детей, это может сказаться на их способности оценивать потенциальных партнеров в будущем.

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