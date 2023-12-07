«Очень большие колебания»: москвичей предупредили о температурных качелях этой зимой

В этом году зима в Москве будет неоднородной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции.

Синоптик предупредил, что до конца этой недели и до понедельника-вторника ожидается холодная погода. Аномалии будут чуть меньше — не -9…-12 градусов, а где-то -5 градусов.

«Начиная с 13–14 декабря возможны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают: нынешняя зима прогнозируется очень неоднородная. Нынешней зимой количество дней с температурой минус 15 градусов — это морозная погода для зимы — будет встречаться чаще, чем обычно», — цитирует Вильфанда АГН «Москва».

Тоже самое касается количества оттепелей. Колебания будут очень большими, заключил синоптик.

Ранее мы писали, что на 60% территории России в ближайшее время ожидается опасная погода. В Крыму, Омской, Ростовской, Челябинской областях и других регионах будут наблюдаться аномальные холода, сильные осадки и ветер.