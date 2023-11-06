Оценили неправильно: ученые объяснили, почему пропустили сильнейшую магнитную бурю

Астрономы объяснили, откуда взялась сильнейшая магнитная буря, обрушившаяся на Землю 5 ноября, об этом сообщает «Доктор Питер».

Неожиданно для всех вечером 5 ноября на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые предполагали, что в этот день будет неспокойно, но что буря будет такой силы - нет. Уже в 18 часов 5 ноября она достигла пика и согласно градации, стала сильной. А вот в первой половине 6 ноября буря пошла на спад и стала умеренной.

По словам специалистов из-за магнитной аномалии во многих городах, расположенных на северных широтах от 65 градусов и выше можно было заметить северное сияние. Причем, не традиционное зеленое, а красновато-лиловое.

«Облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столь слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», - рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее мы писали о том, что синоптик предупредил об изменениях погоды в Москве с 6 по 12 ноября.