20:30, 30 октября 2023
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Обогатится без усилий: этот знак зодиака притянет деньги как магнит в ноябре
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Во второй декаде ноября рожденных под знаком Девы ждет денежный успех. Речь идет не о грандиозных суммах, а о легких деньгах, рассказала астролог Василиса Володина.
«Это не суперприбыль какая-то, скорее халтурка, которую можно быстро сделать, быстро получить доход и еще и удовольствие от процесса», — говорит астролог в свежем выпуске на своем YouTube-канале.
Прежде всего, легкие деньги ждут дев, которые трудятся в индустрии красоты, в сфере искусства или консультирования.
Также астролог предупредила, что на последней неделе ноября у них весьма вероятны разочарования или разоблачения.
Напомним, ранее мы писали, что ноябрь станет роковым для этих знаков зодиака.