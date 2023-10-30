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20:30, 30 октября 2023
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Обогатится без усилий: этот знак зодиака притянет деньги как магнит в ноябре

Обогатится без усилий: этот знак зодиака притянет деньги как магнит в ноябре

© Stable Diffusion

Во второй декаде ноября рожденных под знаком Девы ждет денежный успех. Речь идет не о грандиозных суммах, а о легких деньгах, рассказала астролог Василиса Володина.

«Это не суперприбыль какая-то, скорее халтурка, которую можно быстро сделать, быстро получить доход и еще и удовольствие от процесса», — говорит астролог в свежем выпуске на своем YouTube-канале.

Прежде всего, легкие деньги ждут дев, которые трудятся в индустрии красоты, в сфере искусства или консультирования.

Также астролог предупредила, что на последней неделе ноября у них весьма вероятны разочарования или разоблачения.

Напомним, ранее мы писали, что ноябрь станет роковым для этих знаков зодиака.

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