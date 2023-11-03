Обнаружил старую тайну: мужчина бросил жену после 77 лет брака

99-летний итальянец Антонио из Сардинии решил развестись с женой после 77 лет брака. Мужчина бросил супругу из-за ее неверности.

Антонио убирался в шкафу и нашел там любовные письма, которыми его благоверная обменивалась с неким незнакомцем. В них подробно были описаны их отношения.

Его супруга Роза призналась, что почти 60 лет назад у нее была связь на стороне, но вскоре итальянка прекратила интрижку, пишет «Киноафиша».

Однако Антонио подал на развод, не смирившись с предательством жены.

Ранее Алсу подтвердила развод с мужем.