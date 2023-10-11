Дом, в котором есть только золотой унитаз, выставили на продажу за триллион рублей
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Россияне теперь могут приобрести дом, в котором нет никаких предметов мебели, кроме золотого унитаза. Жилье находится в Магнитогорске Челябинской области.
Любой желающий может стать обладателем дома и роскошного унитаза, если готов заплатить триллион рублей. Об этом сообщает Ura.ru.
Объявление о продаже недвижимости выставили на «Авито».
«Продам дом c золотым унитазом за один триллион рублей. Большая кухня-гостиная и три уютные комнаты: мастер-спальня, детская комната и офис. Заведены все коммуникации», – указал владелец жилья.
Площадь дома составляет 140 квадратных метров. Автор объявления подчеркнул, что цена в триллион рублей не является ошибкой.
Ранее мы писали, что женщина выставила объявление о продаже ребенка в разделе «Животные».