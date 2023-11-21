Обладателей этих имен ждет счастливая жизнь: судьба определена

Издавна считается, что имя влияет на жизнь и судьбу человека. Именно поэтому родители с трепетом относятся к выбору имени для малыша.

Есть список имен, которые принесут удачу и счастье владельцу. Многие верят, что это правда.

Елена – «солнечный луч». Елены независимы, лучезарны и озаряют своим светом все вокруг. Девушки, названные этим именем, будут счастливы всегда.

Татьяна – «повелительница». Обладательницы этого имени отличаются волевым характером и просто-напросто не знают, что такое преграды на пути к цели.

Наталья – «благословенная». Девушкам с таким именем особенно повезло. Их в буквальном смысле преследует удача, а счастье поджидает чуть ли не на каждом шагу.

Александр – «мужчина». Пожалуй, это действительно одно из наиболее мужественных имен. Александры, как правило, хорошо развиты физически и всегда находятся в центре внимания.

Иван – «подарок от Бога». Значение имени говорит само за себя. На протяжении всей жизни мужчинам с таким именем будет легко даваться любое дело, а задуманное будет исполняться само собой.

Николай – «победитель». Считается, что для обладателей этого имени не существует каких-либо преград. Они уверенно идут к своей цели, не обращая внимания на сложности и добиваясь больших высот.

Эзотерики отмечают, что это не весь список имен, обладателям которых повезло в жизни. Об этом пишет Дзен-канал «Позитивный настрой!».

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