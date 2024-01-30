О чем свидетельствуют перегорающие лампочки в доме

Существует несколько причин, по которым могут перегорать лампочки в доме. Их перечислила эксперт по фэншуй, астролог, таролог Елена Скуратова.

Электричество в доме воплощает личную энергию жильцов. Часто перегорание лампочек указывает на то, что человек много работает и мало отдыхает, не расслабляется.

Еще одна причина – вступление жильцов в переходный период.

«Тревожным сигналом бывает и вечный беспорядок в доме», - добавила Скуратова в разговоре с «Москвой 24».

По словам специалиста, это может свидетельствовать о нерешенных проблемах у человека. В некоторых случаях хаос в доме – способ отгородиться от окружающих.

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