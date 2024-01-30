НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Опубликовано 30 января 2024, 00:00
1 мин.

О чем свидетельствуют перегорающие лампочки в доме

О чем свидетельствуют перегорающие лампочки в доме

© Freepik

Существует несколько причин, по которым могут перегорать лампочки в доме. Их перечислила эксперт по фэншуй, астролог, таролог Елена Скуратова.

Электричество в доме воплощает личную энергию жильцов. Часто перегорание лампочек указывает на то, что человек много работает и мало отдыхает, не расслабляется.

Еще одна причина – вступление жильцов в переходный период.

«Тревожным сигналом бывает и вечный беспорядок в доме», - добавила Скуратова в разговоре с «Москвой 24».

По словам специалиста, это может свидетельствовать о нерешенных проблемах у человека. В некоторых случаях хаос в доме – способ отгородиться от окружающих.

Ранее сообщалось, какие интерьерные приемы помогут разжечь страсть в отношениях.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#дом
Редакция
RSS

strasti.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.