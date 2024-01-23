Нужно ли заклеивать камеры на ноутбуке и смартфоне

Нужно ли заклеивать камеры на своей технике: смартфоне или ноутбуке? Этот вопрос волнует все больше людей: они боятся слежки. Эксперт в области безопасности Александр Власов считает, что подобные опасения беспочвенны.

Он считает, что следить за обычным человеком или прослушивать его телефон вряд ли кому-то придет в голову – ведь это стоит денег.

«Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не Ангела Меркель или не Макрон», - сказал Власов Москве 24.

Специалист считает, что реальной проблемой является телефонное мошенничество и у граждан больше шансов попасться на крючок злоумышленников. Более того, люди, перешедшие на кнопочные телефоны и отключившие все функции в смартфоне, заклеившие камеры чаще остальных становятся жертвами.

«Лучше думать о том, как не попасться на их удочку, потому что у них у гораздо больше возможностей вас обмануть», - пришел к выводу эксперт.

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