Нужно действовать быстро: эксперт объяснил, как не остаться без работы в 2024 году

Директор народнохозяйственного института прогнозирования РАН Александр Широв в беседе с aif.ru рассказал, кому в 2024 году повезет с доходами, а кто должен научиться экономить.

Александр Широв утверждает, что сейчас спрос на высококвалифицированные кадры превышает предложение. Именно по этой причине оплата труда у таких сотрудников растет.

Данная тенденция продолжится и в 2024 году, но далеко не во всех отраслях. Наиболее высокие зарплаты будут ожидать специалистов в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности.

«Больше будут платить и в обрабатывающей промышленности: машиностроение, химия, металлургия, причем эта тенденция затронет и рабочих, и инженеров. Наименьший рост ждет занятых в финансах и добыче полезных ископаемых, но там и так что у нас, что во всем мире самые большие зарплаты», – подчеркнул эксперт.

Он отмечает, что в следующем году разрыв между доходами в разных отраслях и на разных позициях сократится, но не все граждане это заметят.

Специалист настоятельно рекомендует активно искать новое место работы в начале 2024-го, поскольку у компаний есть планы по увеличению выпуска продукции. Исходя из этого, отделам кадров будет намного выгоднее быстро закрыть позиции, поэтому они будут предлагать достойные условия.

«Быстро найти выгодную работу смогут только высококвалифицированные специалисты. Остальным лучше подсуетиться в начале года, потом таких возможностей станет меньше, потому что рост производства упрется в естественный предел», – сообщил Александр Широв.

Также стоит обратить внимание на то, что крупный бизнес сейчас перекупает работников у среднего и малого, из-за чего те вынуждены нанимать мигрантов, которых тоже не хватает.

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