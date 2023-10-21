Нумерологи раскрыли даты, в которые рождаются неудачники

Нумерологи считают, что определенные числа могут оказывать влияние на судьбу человека. Так, не месяц рождения человека, а именно день может сказать о многом.

Согласно нумерологическим расчетам, люди, родившиеся в определенные дни, могут столкнуться с неудачами и неприятностями. Это относится к тем, кто родился 1, 2, 4, 7, 9, 13, 14, 16, 19 или 25 числа, пишет Teleprogramma.pro.

Особенно неблагоприятной считается судьба для тех, кто родился в дни 13, 14, 16 или 19. Согласно мнению экспертов, люди могут столкнуться с проблемами в своей жизни, пока не справятся со своим нездоровым эгоизмом и не примирятся с кармическими последствиями своих поступков.

Ранее мы писали, что в салонах красоты предлагают изменить линию судьбы на ладони.

Также может быть интересно, какому знаку зодиака нужно бежать за лотерейными билетами в октябре.