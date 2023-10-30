Ноябрь станет для них роковым: эти два знака зодиака рискуют попасть на больничную койку

Тамара Глоба сделала астрологический прогноз на ноябрь этого года, согласно которому в последнем месяце осени у двух знаков зодиака могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает портал Pro Город.

Овен

Так, по словам знаменитого астролога, овны могут пострадать от неврозов. Нервные срывы и стрессы приведут к сердечно-сосудистым патологиям. Тамара Глоба посоветовала представителям этого знака зодиака незамедлительно обратиться ко врачу, сократить стресс в своей жизни и больше отдыхать.

Телец

Тельцы могут подорвать здоровье из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Частые переутомления для знаков земной стихии – обычное дело. Только вот ничем хорошим это не закончится. Эксперт настоятельно рекомендует тельцам равномерно распределять время на работу и отдых.

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