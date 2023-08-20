Новогодние каникулы продлятся 10 дней: как будут отдыхать россияне в 2024 году

Российское правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2024 год. Из него следует, что новогодние каникулы продлятся 10 дней.

Россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. В феврале отдых ждет с 23 по 25 числа. В честь праздника 8 Марта выходные продлятся с 8 по 10. Далее россияне отдохнут уже в следующем месяце – с 28 апреля по 1 мая. Затем ждут выходные с 9 по 12 мая.

В июне жителей России тоже не оставили без праздничного выходного – он будет 12 числа.

Далее нерабочими утверждены 3 и 4 ноября, а также 29, 30 и 31 декабря.

Постановление о праздничных и выходных днях на 2024 год утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным.