Никогда этого не делайте: почему нельзя мыть волосы гелем для душа

Очищать кожу головы можно только шампунем. Использовать же гель для душа в качестве альтернативы не рекомендуется, рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Тихонова.

Врач отметила, что мытье головы гелем для душа может привести к тому, что пряди станут тусклыми и ломкими из-за отсутствия в них специализированных уходовых активов.

«Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают пленку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются», — цитирует специалиста Газета.Ru.

На фоне такого «ухода» волосы начнут загрязняться еще чаще, добавила врач.

Специалист отметила, что мытье головы гелем для душа может вызвать сухость, зуд и перхоть. Зуд, в свою очередь, вызывает расчесы и присоединение вторичной бактериальной инфекции.

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