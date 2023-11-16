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13:00, 16 ноября 2023
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Ни в коем случае не стирайте эти вещи вместе: испортите весь гардероб

Ни в коем случае не стирайте эти вещи вместе: испортите весь гардероб

© Unsplash.com

Зачастую хозяйки не задумываются перед стиркой и отправляют в машинку всю грязную одежду, которая у них накопилась. Однако так делать неправильно — некоторые вещи нельзя стирать вместе.

В первую очередь не стоит отправлять в стирку с другими элементами гардероба вещи с сильными загрязнениями. Жирные пятна потребуют другого подхода к очистке — вряд ли их можно будет отстирать на обычном режиме.

Не стоит отправлять в барабан машинки с другой одеждой новые вещи. Обновка может окрасить «соседей» и оставить на них зацепки, пишет «Утро.ру».

Также нужно отдельно стирать джинсы — их грубая ткань может навредить более мягким предметам гардероба.

Всегда стирайте на щадящем режиме шерстяные вещи. Иначе они растянутся и потеряют свой внешний вид.

Ранее мы писали о том, как отстирать белые носки.

Редакция
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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