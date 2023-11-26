Ни один русский не поймет: девушка испытала культурный шок, попробовав оливье в Таиланде

Тревел-блогерша Марина Ершова недавно решила поехать в Таиланд. Девушка попробовала там оливье и призналась, что испытала культурный шок. Она решила поделиться своими впечатлениями с подписчиками и опубликовала свежий пост на платформе «Дзен».

Так, знакомый Марины родом из Таиланда добавил в оливье корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветки, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок. При этом рис мужчина поместил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.

«После тайского салата мы ощутили нотки неизведанного и поняли, что в тайской кухне нет ничего невозможного. Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну, и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Все-таки не дело есть такое оливье», – рассказала россиянка.

В конце Марина Ершова отметила, что, несмотря на все старания тайского друга, она осталась верна «доброму советскому оливье с майонезом».

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