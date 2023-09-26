Невозможно смотреть без улыбки: в лесу нашли «непристойный» гриб с запахом мяса

В Новоорловском заказнике Санкт-Петербурга нашли необычные грибы, которые пахнут мясом. Те, кто видят такие грибы, называют их «непристойными» и не могут сдержать улыбку. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре», пишет 78.ru.

У необычных созданий природы есть имя – Мутинус Равенеля из семейства Весёлковые. В народе их называют «вонючий сморчок». Обычно они растут в тропиках и субтропиках и могут достигать восьми сантиметров в длину. Их нельзя есть, но некоторые предполагают, что грибами можно полакомиться, когда они находятся на стадии «яйца».

«На этот гриб невозможно смотреть без улыбки! Природа словно посмеялась над ним, отобрав шляпку. Ну, а гриб, словно смущаясь своего неприкрытого пальцеподобного плодового тела, стыдливо залит пунцовой краской», – пишет Глазков.

В самом начале роста гриб напоминает яйцо, а после из него появляется ножка. На вершине образуется жидкость коричневого цвета, которая пахнет как гнилое мясо. Его обожают насекомые, которые и переносят споры по лесу.

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