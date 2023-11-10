15:30, 10 ноября 2023
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Невеста пожаловалась на сорванную свадьбу из-за поломки самолета Red Wings
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Невеста пожаловалась на сорванную свадьбу из-за поломки самолета Red Wings. В результате неисправности родители невесты не прилетели из Москвы в Батуми.
Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Женщина назвала Red Wings худшей авиакомпанией. По ее словам, самолет вылетел из Домодедово 10 ноября, но не добрался до пункта назначения. Лайнер три часа кружил в небе над столицей из-за проблемы с двигателем.
В итоге борт вернулся в аэропорт. Людям не предоставили ни еду, ни компенсацию.
В самолете также находились пенсионеры и дети.
Ранее сообщалось, что в Сочи пилот повредил самолет на 49 млн рублей.