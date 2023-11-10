Невеста пожаловалась на сорванную свадьбу из-за поломки самолета Red Wings. В результате неисправности родители невесты не прилетели из Москвы в Батуми.

Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Женщина назвала Red Wings худшей авиакомпанией. По ее словам, самолет вылетел из Домодедово 10 ноября, но не добрался до пункта назначения. Лайнер три часа кружил в небе над столицей из-за проблемы с двигателем.

В итоге борт вернулся в аэропорт. Людям не предоставили ни еду, ни компенсацию.

В самолете также находились пенсионеры и дети.

Ранее сообщалось, что в Сочи пилот повредил самолет на 49 млн рублей.