Несколько лет терпел боль: врачи удалили мужчине грыжу размером с тыкву

В Подмосковье 76-летнему мужчине удалили паховую грыжу размером с тыкву. Врачи Долгопрудненской больницы сделали полостную операцию даже несмотря на возраст пациента.

Доктор медицинских наук, хирург Сергей Лисин в беседе с News.ru рассказал о том, что мужчина жаловался на боль в паховой области. Она появилась у него еще несколько лет назад, и все это время он испытывал страдания.

Оказалось, что проблема была в огромном, размером с тыкву, грыжевом мешке. А содержимым грыжи были петли кишечника, почти половину которого врачи высвободили и вправили обратно в брюшную полость. Врач отметил, что дефект был закрыт синтетической сеткой.

Послеоперационный период прошел без осложнений. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и находится дома.

Ранее мы писали о том, как у женщины в печени обнаружили эмбрион.