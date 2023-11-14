НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
20:30, 14 ноября 2023
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Нельзя стирать одежду, удалять мозоли и мыть голову: в каких тяжелых условиях приходится жить балеринам

Нельзя стирать одежду, удалять мозоли и мыть голову: в каких тяжелых условиях приходится жить балеринам

© Freepik

Стало известно, в каких условиях приходится жить балеринам. Закулисье балета, который привлекает поклонников красотой и изяществом, может шокировать обычных зрителей.

Как пишет Киноафиша, балеринам нельзя стирать костюмы, так как чистка может испортить наряд. Тем более, что пошив сценической одежды – дорогое и трудоемкое занятие. Танцовщицам разрешено сбрызгивать пачки освежителем и развешивать на свежем воздухе.

Артисткам приходится мыть голову раз в неделю – так удобнее собирать волосы в пучок. Мозоли стараются не удалять, так как плотная кожа защищает ноги от травм. Поэтому балерины оставляют наросты – это позволяет лишний раз не травмироваться.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат в кресле у стоматолога. Знаменитость очень боялась визита ко врачу. В кабинете Волочкова продемонстрировала растяжку и заявила, что лежать без движения плохо для суставов.

Источник фото:Freepik
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