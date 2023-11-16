Нельзя оставлять на улице: как помочь опьяневшим от ягод птицам

В Сети обсудили видео, как птица зацепилась за куртку девушки на улице. Пользователи предположили, что птаха могла опьянеть – такое часто бывает осенью.

Как помочь птицам, опьяневшим от перебродивших ягод и упавших на землю? На этот вопрос ответила сотрудник Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

По ее словам, пернатых ни в коем случае нельзя оставлять на улице. Следует забрать птицу домой и положить в коробку, место должно быть тихим, темным и теплым. Через 2-3 часа она придет в себя. Затем птицу следует накормить и напоить. Для этого подойдет вареное измельченное яйцо. Печенье и хлеб лучше не давать, говорит Чернова.

Потом следует взять птицу и выпустить в лесопарке, но не на многолюдной улице. Если же птаха не пришла в себя, следует обратиться к ветеринару, пишет Москва 24.

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