«Нехороший признак»: почему тела после смерти двигаются и «стонут»

Патологоанатомы рассказали, что происходит с телом только что умершего человека, и почему труп может открыть глаза или даже сделать некое движение. При этом есть и альтернативная точка зрения, объясняющая происходящие процессы с магической точки зрения.

Когда человек умирает, его сердце перестает биться и переносить кровь по организму. Тело остывает, мышцы расслабляются и начинается трупное окоченение. В некоторых частях тела скапливается застывшая кровь, что вызывает появление трупных пятен.

При этом головной мозг может функционировать в течение некоторого времени после остановки сердца и испускать электрические сигналы. Это дает возможность проводить реанимационные действия, чтобы вернуть человека к жизни.

Как утверждают специалисты, после остановки сердца любые движения покойного объясняются последними процессами внутри организма. Например, могут быть спазмы, когда мышцы еще не расслаблены. Поэтому может показаться, что тело шевелит конечностями или дышит, так как грудная клетка начинает опускаться и подниматься. Это нервная система умершего подает сигналы в спинной мозг «по инерции».

Кроме того, умерший даже может издавать что-то вроде «стонов» или «хрипов». Медики объясняют это явление образованием дополнительных газов внутри тела, выходом для которых, как правило, являются дыхательные пути.

Вместе с тем, экстрасенс, оккультист Андрей Харрис заявил Пятому каналу, что есть и мистическая составляющая. Так, например, появление черных пятен на теле является «нехорошим признаком». По его мнению, такие пятна могут указывать на то, что умерший был связан с «черной магией». Если у умершего мутные или почти белые глаза, по словам Харриса, это является признаком «порчи на смерть».

«Именно так выглядит негатив после процесса умирания», — заверил эксперт по магии.

Появление хрипов он также объяснил магическим явлением, заверив, что таким образом умерший колдун хочет передать свой контракт с темными силами живому человеку, чтобы не попасть в ад.

«Передается он очень просто: они должны кого-то к себе подозвать во время процесса умирания. Если они этого человека возьмут за левую руку — все, это перейдет на него», —пояснил Андрей Харрис.

Он также призвал ни в коем случае не смотреть в глаза покойному, если они открыты, так как это прямой портал в мир мертвых.

Если к моменту погребения тело усопшего не подверглось трупному окоченению, это может быть признаком того, что смерть человека не была написана судьбой, а произошла в силу каких-то иных причин и воздействий.

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