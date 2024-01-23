Не всегда связано с положительными эмоциями: почему собаки виляют хвостом

Ученым в ходе многочисленных исследований стало известно, что процесс виляния хвостом у собак не всегда связан с положительными эмоциями. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на зарубежный источник.

Так, специалисты выяснили, что собаки могут вилять хвостом по-разному. Например, если они делают это вправо, то все хорошо — они испытывают положительные эмоции. А если хвост вращается влево, то это говорит о стрессе.

Псы часто виляют хвостом в присутствии людей, но больше всего они это делают при виде хозяев. Это является их ответом на несоциальные стимулы.

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