Не только за нечитаемые номера: в каком случае за грязный автомобиль оштрафуют

Есть несколько случаев, когда за грязный автомобиль оштрафуют. Речь идет не только о нечитаемых госномерах.

Подробности привел адвокат Никита Филиппов.

Так, водитель привлекается к административной ответственности за грязные фары. Размер штрафа в таком случае составляет 500 рублей.

Что касается номеров, то все зависит от того, были ли они загрязнены случайно или умышленно. Если деяние неумышленное, то назначается штраф в размере 500 рублей.

Другое дело, если номера загрязнили специально. Филиппов рассказал «Москве 24», что в этом случае назначается штраф в размере 5 тыс. рублей или принимается решение о лишении права управления машиной на срок до трех месяцев.

Умышленность определяется в зависимости от погоды и характера загрязнений, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, как с помощью одной кнопки автомобилисты могут повысить управляемость машины зимой.